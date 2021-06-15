Глава Ryanair: пилот экстренно севшего в Минске самолета не мог поступить иначе Фото: Иван ВИСЛОВ

Пилот самолета авиакомпании Ryanair, который ранее совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, не мог поступить иначе после поступившего ему сигнала от белорусских властей об угрозе взрыва. Такое заявление сделал глава авиакомпании Майкл О'Лири в ходе своего выступления в комитете по транспорту палаты общин парламента Великобритании.

«На пилота оказывали серьезное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске. Таким образом, он не мог поступить иначе», - заявил глава Ryanair.

Кроме того, Майкл О'Лири сообщил, что доклад Международной организации гражданской авиации (ICAO) относительно инцидента с лайнером будет представлен в ближайшие две недели.

Напомним, на фоне инцидента с экстренной посадкой Ryanair, Европейский союз ввел запрет белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией содружества. Несколько авиакомпаний приняли решение временно не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров, а некоторые страны ограничили авиасообщение с республикой.