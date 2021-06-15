Собянин: Число тяжелобольных коронавирусом в Москве возросло на 70%

В Москве количество больных коронавирусом в тяжелой форме за последние дни увеличилось на 70% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве количество больных коронавирусом в тяжелой форме за последние дни увеличилось на 70%, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова.

За несколько дней общее число заболевших COVID-19 в столице возросло на 80%. Такому росту способствовало тотальное несоблюдение правил эпидемиологической безопасности, считает Собянин. Как отметил мэр, коронавирус «имеет коварную историю», что можно наблюдать на примере Европы и теперь Москвы.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло», – отметил он.

Как заявил Собянин, заболеваемость уже почти достигла пика показателей декабря 2020 года. Вместе с тем глава столицы выразил уверенность в возможности исправить ситуацию. В свою очередь главврач больницы № 15 Валерий Вечорко сообщил, что за последние четыре месяца клиника приняла свыше 22 тысяч пациентов, работая при этом в обычном режиме. По мнению Вечорко, переломить ситуацию поможет масштабная вакцинация.

Как писал сайт kp.ru, 12 июня 2021 Собянин подписал указ, устанавливающий для столичных жителей нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы. Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в столице выявили 6 805 новых случаев заболевания COVID-19.