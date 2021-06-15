Мишустин призвал активнее информировать граждан о пользе вакцинации

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее информировать граждан о возможности и пользе вакцинации от коронавирусной инфекции, отметив, что Россия является единственной страной в мире, у которой есть четыре вакцины собственной разработки, и такое преимущество необходимо использовать.

Глава российского правительства во вторник, 15 июня, в Пятигорске провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа и затронул, в том числе, вопрос борьбы с коронавирусом и вакцинации.

Мишустин призвал регионы Северного Кавказа работать над тем, чтобы как можно быстрее закончить вакцинацию у себя, обратив внимание на качество работы, так как «кое-где эта работа подзабыта». Он также напомнил, что вопрос, прививаться или нет, каждый решает сам, но необходимо помнить о последствиях.

"Мы в постоянном режиме смотрим на цифры, и, к огромному сожалению, показатели по вакцинации в округе одни из самых низких по стране. Сейчас идут попытки с этой ситуацией справиться", - сказал премьер.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков назвал прививку единственной возможностью остановить пандемию. По его словам, все должны быть недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции.