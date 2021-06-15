Умерла Лиза Бейнс, актриса из фильма «Исчезнувшая»

Актриса Лиза Бейнс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Лиза Бейнс, американская актриса, которая исполняла роль матери главной героини в известном фильма «Исчезнувшая». Об этом во вторник, 15 июня, пишет нью-йоркское подразделение телевизионной компании NBC, ссылаясь на информацию менеджера актрисы Дэвида Уильямса.

Причиной смерти Лизы Бейнс стала черепно-мозговая травма, полученная после наезда двухколесного транспортного средства в Нью-Йорке. Сообщается, что неизвестный сбил актрису на электросамокате или мотоцикле, когда она переходила дорогу, 4 июня.

- Мы сильно огорчены трагической смертью Лизы. Это была женщина с великой силой духа, добрая, щедрая, преданная своей работе, - сказал ее менеджер.

Издание отмечает, что лично преступника пока не установлена, правоохранительные органы проводят расследование.

Лиза Бейнс родилась в штате Огайо в 1955 году, карьеру актрисы она начала в середине 1980-х годов. В общей сложности она сыграла в более чем 80 картинах, в том числе в фильмах «Отель Нью-Хэмпшир», «Молодые стрелки», «Стрекоза», «Писатели свободы» и сериале «Отчаянные домохозяйки».