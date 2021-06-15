Вспышка COVID в китайском порту Шэньчжэнь создала угрозу для мировой торговли Фото: REUTERS

В Китае вспышка новой коронавирусной в морском порту Шэньчжэнь поставила под угрозу мировую торговлю. Инцидент привел к частичному закрытию терминала Яньтянь, из-за чего грузопотоки пришлось перенаправлять в ближайшие терминалы Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в порту Гуанчжоу.

Как рассказал «Коммерсанту» вице-президент компании Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак, терминал Яньтянь был закрыт с 25 по 31 мая 2021. В результате грузовые контейнеры скопились не только в порту, но рядом с ним. Перераспределение грузов не спасло ситуацию, поскольку порты Наньша, Шэкоу и морской порт Гонконга не имеют возможности принять все грузовые суда, в том числе из-за таможенных ограничений.

В свою очередь управляющий филиалом компании AsstrA в Шанхае Наталья Шманевская сообщила, что в портах образовались заторы, из-за чего некоторые суда выходили с задержкой более чем в неделю. В то же время руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша рассказал, что в связи с перераспределением грузов компания советует своим клиентам заранее бронировать места, поскольку введен лимит на прием контейнеров.

Помимо сложностей с отправкой и приемом грузов у компаний возникают проблемы с поиском машин с водителем, который имеет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. По словам руководителя отдела интермодальных перевозок Itella в России Юлии Никитиной задержки в обработке контейнеров составляют до семи дней, а учитывая транзит задержки возрастают до 15-16 дней. Она подчеркнула, что это влияет на стоимость перевозок.

Эксперты сходятся во мнении, что инцидент в китайском порту вызовет увеличение ставок на морские доставки. Они прогнозируют рост тарифов как минимум в июне и июле.

Напомним, в марте этого года в Суэцком канале встал на мель контейнеровоз Ever Given. Сайт kp.ru, писал, как это отразилось на мировых ценах на нефть и курсе рубля.