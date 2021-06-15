Google объяснил, почему YouTube заблокировал ролик о дискриминации «Спутника V» Фото: REUTERS

Блокировка видеоролика о дискриминации российской вакцины от коронавируса связана с нарушением правил распространения информации о COVID-19, заявили в компании Google, владеющей видеохостингом.

В понедельник, 14 июня, Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием снять ограничения с ролика о вакцине «Спутник V», сообщается на сайте ведомства. В требовании отмечается, что «подобные действия компании нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры». Речь идет о видео, размещенном на YouTube-канале «Депутат Слуцкий».

Как писал сайт kp.ru, Роскомнадзор ранее потребовал снять ограничения с эфира программы «60 минут» на YouTube.

Кроме того, ведомство сообщало о 29 случаях цензуры российских СМИ на площадках Google и YouTube.

Ранее YouTube удалил четыре ролика с каналов RT и прислал предупреждение о публикации ложной медицинской информации о коронавирусе.