Жители Китая восхитились ответами Путина на интервью телеканалу NBC: «Золотые слова» Фото: REUTERS

Читатели китайской газеты «Гуаньча» восхитились ответами российского президента Владимира Путина во время интервью американскому телеканалу NBC.

Жители Китая высоко оценили пословицу, которую российский лидер упомянул, когда журналист Кир Симмонс поднял вопрос о нарушении прав человека на территории России. В ответ Владимир Путин напомнил о беспорядках в Капитолии, добавив: «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива».

- Только посмотрите на спокойствие Путина, а после обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их сравнивать, это небо и земля!, - написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что это очень хорошее выражение, которое следует запомнить на будущее.

- Золотые слова, скоро они станут очень популярными!, - написал комментатор. Другой пользователь из Китая добавил, что эта фраза Владимира Путина была «потрясающий», отметив, что именно это и ожидалось от президента России.

- Этот инцидент снова показывает, как Запад ускоряет утрату своей крошечной морали. Их журналисты продемонстрировать свое влияние, только рассердив интервьюируемых, - подытожили пользователи.

Напомним, президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC в преддверии встречи с американским лидером Джозефом Байденом 16 июня в Женеве. Начало встречи президентов намечено на 14:00 по московскому времени, согласованы почти все организационные моменты и повестка саммита.