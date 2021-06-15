Киев заявил, что не признает договоренности Путина и Байдена по Украине Фото: МИД Украины/ Facebook

Украина не будет признавать договоренности президентов России и США касаемо Киева, если они будут достигнуты за спиной украинских властей, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 15 июня 2021.

Киев уверен, что Украина станет одной из ключевых тем саммита в Женеве, сказал министр. Вместе с тем украинские власти сомневаются, что Владимир Путин и Джо Баден примут в отношении республики какие-то тайные решения, отметил он.

«Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут», – сообщил Кулеба.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на саммите в Женеве Путин и Байден затронут тему Украины.

Сайт kp.ru писал, что уже согласованы практически все организационные параметры встречи президентов России и США, в том числе повестка дня и очередность вопросов. Переговоры будут состоять из трёх частей, одна из которых будет «узкой», а две других «расширенных» с перерывом на чай-кофе. Узкий состав предусматривает участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков.