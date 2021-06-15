Президент Абхазии поручил усилить меры безопасности туристов после ранения россиян. Фото: официальный сайт президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание после ранения двух россиян в Пицунде, на котором поручил усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Об этом во вторник, 15 июня, сообщается на официальном сайте президента республики.

В совещании приняли участие премьер-министр, глава администрации президента, секретарь Совбеза, Генеральный прокурор, глава МВД, а также руководители правоохранительных органов Гагрского района.

- Глава республики назвал преступление, совершенное в отношение гостей, преступлением против всей Абхазии. Аслан Бжания поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности, а также призвал усилить меры безопасности туристов, - говорится в сообщении.

Аслан Бжания также поручил местному МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и системы видеонаблюдения.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь с понедельника на вторник двое граждан России были ранены в результате стрельбы в пансионате «Самшитовая роща» в городе Пицунда. Во время стрельбы пуля рикошетом попала в самого стрелявшего мужчину.