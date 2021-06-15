Истребители Италии, Дании и Швеции сопроводили два ракетоносца Ту-160 над Балтийским морем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. На некоторых участках маршрута их сопроводили истребители Италии, Дании и Швеции. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в российском министерстве обороны.

Плановый полет ракетоносцев дальней авиации длился примерно восемь часов в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

- Истребительное сопровождение обеспечивали военные самолеты Су-35С российских ВКС и Су-27 морской авиации Балтийского флота. На отдельных этапах маршрута российские Ту-160 сопровождали истребители военно-воздушных сил Италии F-35, датских ВВС F-16, а также Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами, - отмечается в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты российских самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.