Россия прорабатывает варианты научного сотрудничества для разработки связи 6G Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время российские специалисты прорабатывают варианты научного сотрудничества и кооперации по разработке решений шестого поколения связи 6G. Об этом во вторник, 15 июня, пишет издание РИА Новости, ссылаясь на заместителя главы Минпромторга России Василия Шпака.

Замглавы ведомства, говоря о «точках роста» в использовании российского оборудования в сфере мобильной связи, отметил, что в настоящее время в реестре радиоэлектронного оборудования присутствуют, в частности, базовые станции LTE.

Как ранее писал сайт kp.ru, замглавы научно-технического центра Научно-исследовательского института радио Евгений Девяткин считает, что поколение сотовой связи 6G может появиться в нашей стране уже к 2035 году. По словам эксперта, институт уже подготовил дорожную карту по развитию сетей шестого поколения и направил ее в Минцифры РФ.