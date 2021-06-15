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Экономика15 июня 2021 16:55

Финансовый эксперт объяснила, что надо учесть перед оформлением кредита

В первую очередь нужно оценить финансовую нагрузку на свой бюджет
Елена АКИМОВА
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Финансовый эксперт объяснила, что надо учесть перед оформлением кредита

Финансовый эксперт объяснила, что надо учесть перед оформлением кредита

Фото: Евгения ГУСЕВА

Финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина дала совет, на что нужно обратить внимание перед взятием кредита.

Чтобы не попасть в кредитное рабство, нужно осознанно принимать решение о целесообразности. По данным Центрального банка РФ, россияне задолжали банкам более 20,7 трлн рублей. Для многих долговая нагрузка становится непосильной.

- Осознайте, действительно ли вам нужен кредит? Если да, то цените возможности своего дохода. Безопасный платеж не должен превышать 25% от доходов семьи. Сравните разные предложения банков и выберите самое дешевое, - советует Колбасина.

Важно узнать полную стоимость кредита. Это ставка по кредиту в процентах годовых с учетом всех платежей, связанных с его получением, обслуживанием и возвратом.

- Это реальная «цена», которую вы заплатите за использование заемных денег. Банк обязан сообщить эту информацию. Проверьте, чтобы была возможность досрочного погашения, уточните, какие комиссии и сборы берет банк. Прочитайте договор перед подписанием, - посоветовала эксперт в беседе с ФАН.

Ранее Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку, потому что опасается роста инфляции в стране. Это инструмент, который позволит остановить рост денежной массы. После этого россиян ждет подорожание кредитов, сообщает телеканал "360".