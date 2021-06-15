Михаил Дегтярев выделил Комсомольску-на-Амуре 40 миллионов рублей на благоустройство

Михаил Дегтярев заверил, что власти создадут максимально комфортные условия для отдыха комсомольчан. Фото: правительство Хабаровского края

Своевременный подарок получил Комсомольск-на-Амуре в честь дня города 12 июня 2021 года. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился о выделении муниципалитету 40 миллионов рублей, которые будут потрачены на работы по благоустройству общественной территории города, где поставят стелу «Город трудовой доблести».

Михаил Дегтярев подчеркнул, что жители города Юности сами выберут площадку для размещения стелы. Место, которое предложила администрация города – сквер трудовой славы, который находится в центре.

- Надо соблюсти два условия: чтобы люди все-таки сами выбрали место и проголосовали за него, и сам проект стелы тоже надо вынести на обсуждение. Может быть, провести конкурс среди молодых архитекторов. Мы так делали уже в Хабаровске по нескольким общественным местам. Думаю, комсомольчане откликнутся, очень много талантливых людей здесь живет, - отметил Михаил Дегтярев.

Голосование Дегтярев предложил провести на электронном ресурсе «Голос 27», где за последний год состоялось общественное обсуждение более шестидесяти проектов.