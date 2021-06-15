Депутат Морозов выразил уверенность в завершении строительства «Северного потока – 2»

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о возможном введении новых санкций со стороны США в отношении «северного потока – 2». Политик напомнил, что Белый дом уже обозначил свою позицию о невмешательстве в дальнейшее строительство.

«Это определенное инерционное движение, поскольку очень долго обсуждался вопрос введения санкций и ограничений против «Северного потока — 2». Но сейчас уже Белый дом сформулировал свою позицию, что они не будут препятствовать завершению строительства этого газопровода. Вместе с тем в конгрессе США и политическом истеблишменте остаются недовольные, которые считают, что это решение было неверным», — цитирует депутата RT.

Также Морозов выразил уверенность, что газопровод будет достроен и уже ничье вмешательство не сможет остановить реализацию проекта.

«Как известно, уже первая нитка достроена. И она уже наполняется газом. Вторая нитка газопровода тоже скоро будет завершена. То есть фактически это чисто технический вопрос», — добавил политик.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что нельзя исключать введения новых санкций со стороны США в отношении «Северного потока – 2». Он напомнил, что в Америке и республиканцы, и демократы негативно относятся к проекту газопровода, передает телеканал «360».

Добавим, ранее президент США Джо Байден назвал контрпродуктивным дальнейшее введение санкций в отношении газопровода и признал, что проект уже близок к завершению, пишет ФАН.