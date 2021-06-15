Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях.

Подписание состоялось во вторник, 15 июня 2021, в городе Шуша. Как заявил журналистам президент Азербайджана, соглашение распространяется на все сферы сотрудничества между двумя странами, в том числе военную.

Накануне президент Турции прилетел в Азербайджан, где посетил Шушу, которая после подписания трехстороннего соглашения перешла под контроль Баку. В среду, 16 июня 2021, Эрдоган планирует выступить в парламенте закавказской республики и посетить матч чемпионата Европы по футболу между сборными Турции и Уэльса, который пройдет в Баку.

Как писал сайт kp.ru, в апреле этого года Эрдоган и Алиев провели телефонный разговор после заявления президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи.