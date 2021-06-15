Сенатор Цеков назвал "ненормальной постановкой вопроса" желание Киева обменять Крым на «Северный поток-2»

В Совфеде возмутились требованиями Украины о компенсации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков возмутился желанием Киева получить компенсацию за запуск «Северного потока-2». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием для запуска газопровода должны быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность страны».

Сенатор отметил, что Киев пытается "подыгрывать западным хозяевам в этом вопросе".

- Они бы очень не хотели запуска "Северного потока – 2", потому что всегда рады стравливанию России с Украиной, а ещё продвигают свой сжиженный газ, - рассуждает в беседе с Life.ru Сергей Цеков.

Он еще раз подчеркнул, что Россия не намерена платить Украине никаких компенсаций. А выдвинутое Кулебой предложение сенатор посчитал «абсолютно ненормальной постановка вопроса».

- Хотя для представителей западной политической верхушки и самой Украины ненормальность является характерным явлением и чертой их менталитета, - резюмировал политик.

Он подчеркнул, что Бундестаг сегодня проявляет больше разумности по отношению к «Северному потоку-2».

- Крым и "Северный поток – 2" — вещи совершенно несопоставимые. Да и как можно сравнивать вопрос жизни миллиона людей, которые проживают на полуострове, с запуском газопровода? - возмутился политик.