Байден прибыл в Женеву для встречи с Путиным Фото: REUTERS

Самолет американского президента Джозефа Байдена во вторник, 15 июня, приземлился в Женеве, где на следующий день у него пройдет саммит с президентом России Владимиром Путиным. Этим вечером трансляция прибытия борта главы Соединенных Штатов велась на официальном сайте министерства иностранных дел Швейцарии.

Самолет Джозефа Байдена приземлился в аэропорту швейцарского города в 16:16 по местному времени (17:16 по московскому времени). Встреча президентов России и США состоится завтра, 16 июня, в усадьбе Ла-Гранж.

Самолет Байдена приземлился в аэропорту швейцарского города в 16:16 по местному времени Фото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, накануне помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить проблемы, «связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях». Лидеры двух государств обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие пандемии коронавируса, борьбу с киберпреступностью и региональные проблемы.

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