Путин поручил распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на школьников-инвалидов старше 18 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте старше 18 лет.

Единовременная выплата школьникам-инвалидам старше 18 лет должна быть произведена в августе 2021 года. Кабинет министров должен предусмотреть особый порядок таких пособий, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 глава государства в ежегодном послании Федеральному Собранию объявил о выплате по 10 тысяч рублей на всех школьников в возрасте от шести до 18 лет.

Также пособие получат семьи, где есть ребенок, который готовится к поступлению в школу.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщали, что прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля 2021 года.