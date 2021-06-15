Хуснуллин: привлекать заключенных планируется на стройки с дефицитом рабочей силы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Привлекать заключенных на стройки в России планируется там, где есть сильный дефицит рабочей силы. Об этом во вторник, 15 июня, рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

- Сейчас я прошу привлекать заключенных на стройки, где у нас острый дефицит – это восток: БАМ, Транссиб, Восточный полигон. Там около 11 тысяч осужденных могут потенциально работать на этих объектах. По дорогам тоже кое-где смотрим в настоящее время, - сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Марата Хуснуллина, на сегодняшний день в России насчитывается около 180 тысяч заключенных, которые потенциально могли бы привлекаться на стройки.

Как писал сайт Kp.ru, в конце мая глава российской ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов, эту инициативу позже поддержали в Следственном комитете и Министерстве юстиции. Ответственный секретарь Центрального штаба ОНК Алексей Мельников позже объяснил, кого из заключенных отправят на замену мигрантам и почему это выгодно.