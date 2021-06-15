США хотят потребовать от Китая компенсацию за последствия распространения коронавируса

В США намерены потребовать от Китая компенсацию за последствия COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США хотят взысаять компенсацию за постледствия распространения коронавирусной инфекции. Соотвествующий законопроект подготовила конгрессвумен от республиканской партии Энн Вагнер (штат Миссури). В документе она предложила инициировать переговоры по двустороннему соглашению между США и Китаем о компенсации вреда, нанесенного утечкой вируса.

«(Цель документа — прим. ред.) инициировать переговоры по двустороннему соглашению о компенсации между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой относительно распространения вируса, вызывающего COVID-19, а также для других целей», — приводит текст законопроекта Газета.Ru.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал потребовать от Китая выплатить другим странам «репарации» за пандемию коронавирусной инфекции не меньше 10 трлн долларов. К примеру, исполнить это возможно, введя 100-процентные пошлины на товары из Китая, считает бывший президент.