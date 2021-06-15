«Ингосстрах» запускает программу страхования рисков арендодателя

Страховая программа «Рантье» позволяет арендодателю застраховать свою ответственность перед соседями за ущерб, причиненный их здоровью и имуществу арендатором: например, в случае пожара или залива водой. Кроме того, у владельца квартиры появляется возможность застраховать и свое имущество от ущерба, который может нанести ему жилец. К примеру, если в сдаваемой внаем квартире стоит дорогая мебель или техника. Кроме того, полис предусматривает страховую защиту в случае полного или частичного прекращения арендных платежей или простоя квартиры из за неожиданного съезда арендатора.

«Рантье» может облегчить жизнь и арендаторам, уверены в «Ингосстрахе». Если арендодатель застрахован по программе «Рантье», он может не брать с арендатора залог за последние месяцы проживания. Как правило, залог становится финансовой гарантией владельца квартиры. Но при наступлении страхового случая возмещение возьмет на себя страховая компания.

Стоимость страхового полиса варьируется от 15 700 до 50 900 рублей в год – в зависимости от набора опций, которые выберет страхователь. При этом максимальный размер страхового возмещения будет составлять от 1120000 до 8200000 рублей. В «Ингосстрахе» полагают, что новый продукт, который надежно защитит арендодателя, позволит ему расширить список потенциальных арендаторов за счет, к примеру, семей с маленькими детьми или людей с животными.

По данным аналитиков рынка недвижимости, в Москве объем предложения арендного жилья в 2021 году увеличится примерно на 20%. Спрос на фоне снятия всех коронавирусных ограничений тоже вырастет, и это значит, что арендодатели будут строже относиться к выбору тех, кому сдавать квартиру.

«Отношения арендатора и арендодателя сопряжены с огромным количеством рисков: залили соседи, кто-то по неосторожности разбил дорогую вещь – непредвиденные ситуации возникают постоянно. «Ингосстрах» предложил удобный и надежный страховой продукт, позволяющий защитить финансовые интересы сторон в рамках условий, предусмотренных договором страхования», – рассказал заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж компании «Ингосстрах» Станислав Олейников.