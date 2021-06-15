Российская делегация и журналисты прибыли в Женеву Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула приземлился в аэропорту Женевы. Задержка составила около час: лайнеру пришлось сделать несколько кругов в воздухе в ожидании разрешения на посадку. Об этом во вторник, 15 июня, пишет издание РИА Новости.

На подлёте к Женеве стюардесса объявила находящимся на борту представителя российской делегации и пула, что самолет поставили в зону ожидания, которая составит около час. После этого лайнер СЛО «Россия» кружил в небе над женевским озером, сделав несколько десятков разворотов. Примерно через час экипаж получил разрешение на посадку.

Российская делегация и журналисты кремлевского пула прибыли в Швейцарию для работы 16 июня на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского президента Джозефа Байдена. Возможно, задержка с посадкой была связана с прилётом в Женеву главы США.

Напомним, что российский лидер прилетит в Женеву завтра непосредственно перед переговорами.