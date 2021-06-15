В Москве дерево рухнуло на скамью с 70-летней пенсионеркой

В Москве рухнувшее дерево покалечило 70-летнюю женщину. Пенсионерка сидела на скамье, когда дерево накренилось и упало рядом с ней.

Все произошло в одном из дворов по улице Свободы. Женщина гуляла с 6-летним внуком на детской площадки. Малыш играл в игрушки, а бабушка сидела рядом на скамье и следила за ребенком.

В какой-то момент крепкое на вид дерево вдруг хрустнуло и подломилось у самого основания. Мощный ствол рухнул на скамью, чудом не попав на пенсионерку, сообщает Life.ru.

Удар был такой силы, что деревянная скамья переломилась пополам, а женщина рухнула на землю. С подозрением на перелом позвоночника ее госпитализировали в больницу. Сейчас москвичка в реанимации 67-й Городской клинической больницы имени Ворохобова. Ребенок не пострадал, его отвел домой родственник пенсионерки.