Байден заявил о готовности к встрече с Путиным в Женеве Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден уверен, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится завтра в Женеве. Об этом американский президент заявил во вторник, 15 июня, в ходе беседы с журналистами после прибытия в Швейцарию.

- Я всегда готов, - заявил Джозеф Байден в ответ на вопрос о том, готов ли он к переговорам с Владимиром Путиным. Слова американского лидера привел пресс-пул Белого дома.

Напомним, встреча Путина и Байдена состоится в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера. Эта встреча станет первым саммитом главы двух государств с момента вступления Байдена в должность президента Штатов. Для российского лидера визит в Женеву станет первой зарубежной поездкой с января минувшего года.

Сегодня в Женеву прибыл самолет с американским президентом, а также лайнер с российской делегацией и журналистами кремлевского пула. Владимир Путин прибудет в город завтра непосредственно перед саммитом.