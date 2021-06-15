Шесть регионов России ужесточили ограничения по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шесть регионов России приняли решение ужесточить ограничения на фоне активного распространения коронавирусной инфекции. Новые меры на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации ввели в Московской, Мурманской и Вологодской областях, в Хабаровском крае, а также республиках Бурятия и Марий Эл.

Жителей Московской области с 13 по 20 июня обязали носить защитные маски или респираторы в общественных местах, работе и лифтах, а сотрудников без масок обязали не допускать к работе.

Контроль за соблюдением масочного режима усилили и власти Мурманской области. В регионе с 18 июня также запретят ночную работу заведений общепита, клубов и баров. Загрузка в общественном транспорте не должна превышать две трети.

Работу общепита и клубов в ночное время с 0:00 до 6:00 также приостановили в Вологодской области, а кинозалам, театрам и спортивным комплексам вновь разрешили заполнять залы только на половину. Работодателям посоветовали перевести часть сотрудников на дистанционную работу. То же самое порекомендовали сделать работодателям из Хабаровского края. Вылет в северные районы гражданам разрешен только при наличии справки об отрицательном результате анализа теста на наличие коронавирусной инфекции.

В Марий Эл организации и индивидуальных предпринимателей обязали перевести на удаленку не менее 30 процентов работник. Для несовершеннолетних ввели запрет на посещение торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей.

Тем временем в Бурятии до 1 июля полностью закрываются парки, общественные зоны, солярии, бассейны и спа-салоны, а все учреждения дополнительного образования переводят на удаленный режим работы. Жители республики старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории России врачи выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. С начала пандемии в стране выявлено 5 236 593 случая заражения.