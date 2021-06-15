Лавров пошутил о результатах тестирования на COVID в Женеве: «Вскрытие покажет» Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, а также руководитель президентской администрации Дмитрий Козак и замминистра иностранных дел Сергей Рябков и другие члены делегации России пришли в отель Mandarin в Женеве сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Меры противоэпидемиологической безопасности усилили в швейцарском городе на фоне предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозеф Байдена. Все члены делегаций и журналисты сдают тесты на наличие коронавируса.

После процедуры журналисты спросили у Сергея Лавров, как все прошло и какой результат показал анализ. Глава МИД России пошутил в ответ: «Вскрытие покажет».

Как писал сайт kp.ru, на завтрашней встрече президентов не предусмотрено рабочего обеда, а сама встреча главы двух государств будет длиться примерно 4-5 часов.