«Роскосмос» ведет переговоры о возможности использовать космодром Куру под пилотируемые пуски Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

«Роскосмос» в настоящее время ведет переговоры о возможность использовать в будущем космодром Куру под пилотируемые пуски. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе пресс-конференции GLEX-2021.

- Мы с коллегами из Франции сейчас обсуждаем возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс «Союз-2» в Гвиане, чтобы была возможность использовать его под пилотируемые пуски, в том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции, - объяснил глава «Роскосмоса».

По словам Дмитрий Рогозина, государственная корпорация ведет с китайскими коллегами переговоры о возможности полетов российских космонавтов на космическую станцию Китая.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава российской космической корпорации Дмитрий Рогозин надеется, что РФ и Штаты смогут договориться о продлении работы Международной космической станции до 2030 года.