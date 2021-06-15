В Госдуму внесли закон о внесудебном исключении ссылок на пиратские сайты из поисковиков Фото: Анастасия Осипова

Первый заместитель главы комитета российской Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский внес в нижнюю палату проект закона, который предусматривает внесудебное исключение ссылок на сайты с пиратским контентом из поисковых систем. Документ во вторник, 15 июня, опубликовали в официальной базе данных Думы.

В соответствии с инициативой, правообладатели смогут создавать информационные системы с базами данных указателей страниц с контентом, который нарушает авторские права. Роскомнадзор будет вести специальный реестр таких систем.

- Оператор поисковой системы прекращает выдачу в результатах поиска страниц, содержащихся в такой информационной системе, не позднее чем через шесть часов с момента включения в нее соответствующих сведений, - говорится в документе.

Законопроект также предусматривает исключение ответственности операторов поисковой системы перед правообладателями и пользователями за ограничение доступа к данным, обусловленное выполнением требований данного закона.