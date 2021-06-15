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Здоровье15 июня 2021 21:10

Проценко: инкубационный период коронавируса сократился до 4-5 дней

По словам главврача больницы в Коммунарке клиническая картина заболевания сильно не поменялась
Ксения АНУФРИЕВА
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Проценко: инкубационный период коронавируса сократился до 4-5 дней

Проценко: инкубационный период коронавируса сократился до 4-5 дней

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Инкубационный период коронавирусной инфекции сократился до четырех-пяти дней. Об этом во вторник, 15 июня, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

- Укоротился период инкубационный коронавируса, в настоящее время он составляет где-то четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась, - сообщил врач в интервью RT.

При этом Денис Проценко не стал прогнозировать, связан ли рост заболеваемости коронавирусом в России с «индийским» штаммом заболевания.

Как писал сайт kp.ru, на территории страны за последние сутки выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На фоне роста заболеваемости шесть регионов России решили ужесточить ограничения. В перечень вошли Подмосковье, Мурманская и Вологодская области, Хабаровский край, республики Бурятия и Марий Эл.