В Госдуму внесли закон об ответных мерах на недружественные действия других стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство внесло в Государственную думу проект закона об ответных мерах на недружественные действия Соединенных Штатов и других стран. Документ во вторник, 15 мая, опубликовали в электронной базе данных нижней палаты.

Закон, в частности, предлагается запретить кредитным организациям направлять в органы иностранных государств сведения о клиентах и их операциях. В пояснительной записке уточняется, что принятые недружественными странами законы вынуждают иностранные банки под угрозой санкционных мер передавать конфиденциальную информацию.

Проект закона также предусматривает оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России со стороны российских банков, которые получили соответствующий запрос от иностранных властей.

- Реализация закона не повлечет изменения финансовых обязательств государства или дополнительных расходов, а также не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, – говорится в документе.

Напомним, 14 мая в России был опубликован утвержденный правительством перечень недружественных иностранных государств, в который вошли пока что только Соединенные Штаты и Чехия.