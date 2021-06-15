Рогозин рассказал, какой американский режиссер собирался снимать кино в российском сегменте МКС Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале минувшего 2020 года к российской госкорпорации «Роскосмос» обратился американский кинорежиссер Даг Лайман, который снял много известных голливудских фильмов, в том числе «Мистер и миссис Смит». Американская съемочная группа во главе с Лайманом обсуждала с российской стороной возможности по обеспечению съемки фильма в космическом пространстве. Об этом во вторник, 15 июня, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью обозревателю kp.ru Александру Милкусу.

- Эту историю не знает никто. К нам обращался кинорежиссер Даг Лайман. Американская группа попросилась приехать, ознакомиться с нашими возможностями по обеспечению съемки фильма непосредственно в космическом пространстве. В январе мы показали группе сборочные цеха ракетно-космической корпорации «Энергия». И американские кинематографисты были в полном восторге, - подчеркнул он.

Дмитрий Рогозин рассказал, что американские кинематографисты захотели лететь в космос именно на российском «Союзе» и показать в своем фильме его уникальные возможности.

По словам гендиректора «Роскосмоса», для российской стороны этот проект тоже оказался очень интересным, поскольку предоставил возможность рассказать правду о российской космонавтике. Дмитрий Рогозин отметил, что кино давно стало мощнейшим элементом пропаганды.

- Когда мы видим, что в кинематографе Запада появляются картины, которые прямо противоречат истине и истории, это вызывает у нас колоссальное негодование. А это было неоднократно, - отметил он.

Напомним также, что сейчас в полном разгаре реализуется масштабный научно-просветительский проект Роскосмоса «Вызов», направленный на популяризацию космического туризма: запуск съемочной группы для съемок фильма на МКС планируется в октябре текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Рогозин об увольнении космонавта Крикалева, о том кто из звезд Голливуда собирался снимать фильм на МКС и что мы делим с США в космосе

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью обозревателю kp.ru Александру Милкусу на международной конференции GLEX ответил глава госкорпорации «Роскосмос» (подробности)