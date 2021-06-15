Рогозин рассказал о новых функциях членов отряда космонавтов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал приказ о создании отдела специальных экспертиз пилотируемой космонавтики, куда войдут все члены отряда космонавтов. Отдел создается в рамках научно-технического совета «Роскосмоса», сообщил гендиректор государственной корпорации во вторник, 15 июня, в интервью обозревателю kp.ru Александру Милкусу.

Со дня вступления в силу приказа все космонавты закреплены за конкретными предприятиями. Они будут выполнять там роль экспертов, контролируя создание ракетно-космической техники для пилотируемых полетов.

- Все связанное с нагрузкой на отряд космонавтов согласовано персонально с каждым из них, вписано в их графики. Это сложно, но это здорово. Космонавт не будет пассивным наблюдателем того, какая техника будет создаваться, он будет принимать участие, высказывать свое мнение, - объяснил Дмитрий Рогозин сайту kp.ru.

По словам главы «Роскосмоса», в дальнейшем это будет очень важно при создании корабля «Орел», лунных взлетно-посадочных комплексов. Руководитель госкорпорации отметил, что это очень серьезное изменение во взаимоотношениях между отрядом космонавтов и Роскосмоса.

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На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью обозревателю kp.ru Александру Милкусу на международной конференции GLEX ответил глава госкорпорации «Роскосмос» (подробности)