Рогозин объяснил, о чем будут первые переговоры с новым главой НАСА Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, о чем будут первые переговоры с недавно назначенным главой NASA Биллом Нельсоном. Об этом глава российской госкорпорации рассказал во вторник, 15 июня, в интервью обозревателю kp.ru Александру Милкусу.

- С господином Нельсоном у нас пока что любовь через письма. Я видел его фотографию, он видел мою. И у нас есть возможность разговаривать по телефону. Пока один такой разговор состоялся, хороший был разговор. Человек сам по себе очень опытный, сам летал. Кстати, по программе NASA «Космос для политиков», а это говорит о том, что НАСА никогда не выступал за то, чтобы полеты осуществлялись только профессиональными космонавтами. Это большая разница, - отметил Дмитрий Рогозин в интервью сайту kp.ru.

Глава «Роскосмоса» добавил, что Билл Нельсон – опытный и острожный человек, близко связанный с администрацией Джозефа Байдена, поэтому с помощью своего влияния он способен изменить некоторые вещи в отношениях российской и американской сторон.

Как писал сайт kp.ru, новый руководитель NASA Билл Нельсон во время переговоров с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным принял приглашение последнего приехать в Россию и активизировать переговоры по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. Так, до конца 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках GLEX 2021.

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На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью обозревателю kp.ru Александру Милкусу на международной конференции GLEX ответил глава госкорпорации «Роскосмос» (подробности)