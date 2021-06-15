Глава NASA: США должны быть на Луне раньше России и Китая Фото: REUTERS

Новый глава NASA Билл Нельсон считает, что Россия и Китай в ближайшем будущем будут активно развивать свою космическую программу и Соединенным Штатам следует очень внимательно следить за совместными планами российской и китайской сторон по исследованию Луны. Во вторник, 15 июня, на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса директор управления заявил, что США «должны быть на Луне» раньше конкурентов.

- Вы видите заявления, которые делает правительство КНР. Они не хотят ждать до 2030-х годов, чтобы высадить человека на Луне. Завтра мы ожидаем совместного заявления Китая и России по поводу их планов. Китай будет вести себя в космосе очень энергично. Думаю, это станет вопросом для всех, кто принимает политические решения. Мы должны оказаться на Луне раньше конкурентов, - подчеркнул Билл Нельсон.

Руководитель NASA добавил, что американская сторона по-прежнему ставит своей целью вернуть человека на Луну в 2024 году, однако, как отметил Нельсон, необходимо «трезво и реалистично» смотреть на ситуацию.

Как сообщал накануне сайт kp.ru, Китай также планирует уже к 2030 году осуществить возвращаемую миссию на Марс для сбора и доставки на Землю образцов с Красной планеты.