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Общество15 июня 2021 23:24

В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения РВПО для иностранных студентов

Кроме того, предлагается позволить этой категории лиц получать право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения РВПО для иностранных студентов

В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения РВПО для иностранных студентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, по которому предлагается позволить иностранным гражданам, прибывшим в Россию для получения образования в госорганизациях, в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание в РФ (РВПО).

Также в тексте документа предлагается по окончании обучения предоставлять им вид на жительство. Об этом говорится в проекте из базы данных нижней палаты парламента.