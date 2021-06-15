В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения РВПО для иностранных студентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, по которому предлагается позволить иностранным гражданам, прибывшим в Россию для получения образования в госорганизациях, в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание в РФ (РВПО).

Также в тексте документа предлагается по окончании обучения предоставлять им вид на жительство. Об этом говорится в проекте из базы данных нижней палаты парламента.