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Здоровье15 июня 2021 23:51

Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибудет в Бразилию в июле 2021 года

Губернатор одного из штатов объявил, что точный график распределения доз препарата будет составлен к концу этого месяца
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Первые партии российской вакцины против коронавирусной инфекции могут быть доставлены в Бразилию уже в начале июля 2021 года. Об этом губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана по итогам переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

- Утром прошла встреча представителей РФПИ, ответственного за вакцину, и губернаторов Северо-Востока (Бразилии). Фонд подтвердил отправку первых дозы вакцины в начале июля текущего года, точный график распределения доз препарата будет подготовлен уже к концу этого месяца, - говорится в посте Сантана в Twitter.