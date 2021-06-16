Axios: Коронавирус в США появился еще в декабре 2019 года

Анализ образцов, который был получен у жителей США, выявил наличие случаев коронавируса в стране как минимум на момент 7 января 2020 года. Таким образом, эти данные позволяют сделать предположение, что вирус циркулировал в Штатах уже в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на Национальные институты здоровья (NIH).

- Специалисты из NIH, назвав это еще одной "частью загадки" о месте и сроке начала пандемии коронавируса, отмечают, что (эти данные) предоставляют больше доказательств того, что вирус был в США в конце декабря 201 года, - пишет Axios.