В Госавтоинспекции назвали наиболее безопасные места в автомобиле для перевозки детей

В 2020 году наибольший рост числа ДТП с детьми был зафиксирован с мая по август. Дело в том, что летом у детей больше свободного времени, свободы действий, а родители меньше внимания уделяют контролю за несовершеннолетними. Кроме того, в школьные каникулы увеличивается объем детских перевозок. Пиковые периоды - июль и август.

Госавтоинспекция изучила возможные места расположения детей при перевозке в салоне автомобиля и выделила самые безопасные из них. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

По его словам, в случае с несовершеннолетними пассажирами, которые во время аварий находились на задних сидениях слева и справа, тяжесть последствий была сильно ниже, чем если ребенок был пристегнут посередине или на переднем пассажирском кресле. Место рядом с водителей, к слову, оказалось самым опасным для детей.

Сергей Хранцкевич в беседе с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым призвал также не стоит забывать, что при выборе между штатным ремнем безопасности и детским удерживающим устройством, лучше склоняться к последнему варианту. Даже если по правилам ребенок уже может перевозиться с помощью только ремня безопасности.