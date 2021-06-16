Глава ГИБДД Калининградской области о профилактике ДТП: "Снимаем нарушения и выкладываем в соцсети"

За первые пять месяцев 2021 года число ДТП с участием детей в Калининградской области сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Однако в регионе наблюдается тенденция - более половины пострадавших в авариях несовершеннолетних - это пешеходы.

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Калининградской области, полковник полиции Геннадий Николаевич Бубенов в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" рассказал о профилактике ДТП в регионе.

- Мы берем в работу взрослых участников дорожного движения, ведь культура начинается с семьи, и пока мы не научим взрослых, говорить о детской безопасности не приходится, - заявил глава ведомства в беседе с ведущими программы Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Он рассказал, что сейчас Госавтоинспекция использует современные форматы общения с гражданами. Так, например, используя возможности АПК "Безопасный город", инспекторы снимают и выкладывают видео нарушений в соцсети.

"У нас уже более 30 тысяч подписчиков, и большинство из них осуждают нарушителей", - поделился Геннадий Бубенов.

Также имеют место традиционные практики. В преддверии летних каникул региональное управление ежегодно проводит мероприятие "Внимание, дети!" в школах и с родителями. Через СМИ напоминает ПДД и правила перевозки детей в автомобилях. А в период каникул стартует работа в школьных и пришкольных лагерях.