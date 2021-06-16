У главы республики Коми Владимира Уйбы диагностировали коронавирус

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что заразился коронавирусом. Теперь он госпитализирован инфекционную больницу.

Уйба рассказал что в феврале этого года он повторно прививался от covid-19, но "все-таки заболел". Также он добавил, что медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

- Я все-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился "Спутником V" в феврале, получил достаточно высокий титр антител и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме, - сказал Уйба в своем видеообращении.

Глава Коми добавил, что ковид ведет себя крайне непредсказуемо, в связи с чем он рекомендовал в обязательном порядке прививаться.

- Даже если после прививки вы заболеваете, то вы заболеете легко, заболевание будет протекать без тяжелых осложнений, - сказал Уйба.