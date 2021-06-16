Хуситы заявили о готовности вести переговоры с арабской коалицией в Катаре

Правящая на севере Йемена группировка шиитских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявила, что готова на территории Катара приступить к ведению переговоров по вопросу урегулирования с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Об этом объявил член Высшего политического совета движения Мухаммед Али аль-Хуси.

- Если начавшие агрессию страны (арабская коалиция в Йемене) положительно откликнутся на ответ Абдель Малика аль-Хуси на послание султана Омана, не думаю, что у нас есть какие-либо возражения против проведения переговоров в Катаре для завершения урегулирования, если с этим согласно руководство этих стран, - говорится в посте аль-Хуси в Твиттере.