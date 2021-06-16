В Минтруде предложили назначать россиянам пенсию автоматически

В Минтруде РФ разработали специальный проект, который предполагает сделать в России автоматическое назначение пенсии гражданам при подаче заявления через портал Госуслуги. Об этом говорится в документе на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что воспользоваться такой услугой по назначению пенсии смогут только те граждане, которые никогда не работали за границей.

Ранее сообщалось, что для россиян станут доступны новые сервисы на Госуслугах. В частности, речь идет о таких как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн". Все они позволят упростить ряд процедур, в том числе подать заявление онлайн.