Последние новости на утро 16 июня 2021: Байден вернется в Вашингтон сразу после встречи с Путиным в Женеве

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 16 июня 2021 года. Сегодня российский президент Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом. Главы государств будут обсуждать ряд важных вопросов на вилле La Grange в Женеве, где проходит саммит. В частности, речь пойдет о двусторонних отношениях РФ и США. Встреча намечена на 13:35 (14:35 по мск).

Вместе с Путиным в Женеву поехали глава МИД РФ Сергей Лавров, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. После проведения встречи с Путиным Байден вернется в Вашингтон. Освещать это событие от "Комсомолки" в Швейцарию отправились сразу два корреспондента - старожила Кремлевского пула, политобозреватель Александр Гамов и спецкор "КП" в США Алексей Осипов.

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