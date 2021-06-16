Конгрессмены США попросили Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер

Конгрессмены США попросили Джо Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер Фото: REUTERS

Пятнадцать американских конгрессменов перед саммитом России и США направили президенту Джо Байдену письмо, в котором призвали сотрудничать с РФ в сферах, имеющих глобальное значение.

- Надеемся, что в ходе переговоров Вы отдадите приоритет сферам, в которых США и Россия смогут работать ради снижения напряженности в спорных областях и сотрудничества по вопросам глобальной значимости, таким как контроль за вооружениями во избежание новой ядерной гонки, борьба с изменением климата, борьба с насильственным экстремизмом, снижение киберугроз национальным экономикам и инфраструктуре, а также сокращение глобального неравенства, — говорится в письме.

Конгрессмены отметили, что у России и США имеются 90% ядерных боеголовок в мире, поэтому сотрудничество между странами крайне важно, чтобы избежать наращивания ядерного потенциала или ядерной войны. Также они выразили надежду, что саммит приведет к урегулированию конфликтов, например, на востоке Украины.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж. Также известно, что 78-летний Байден вернётся в Вашингтон из европейского турне сразу после встречи с российским лидером. Для освещения приезда Байдена в Вашингтон журналистов созывают в 23:00 по местному времени (6:00 по мск 17 июня).