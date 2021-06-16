Путин прибывает в Женеву на встречу с Байденом

Владимир Путин прилетел в Женеву на встречу с Джо Байденом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибывает в Женеву для встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Напомним, встреча российского и американского президентов состоится в среду, 16 июня, в 13:35 по местному времени (14:35 по мск). Главы государств встретятся в Женеве на вилле Ла-Гранж.

По словам представителя администрации Соединенных Штатов, встреча будет продолжаться порядка четырех-пяти часов. Переговоры начнутся в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств РФ и Штатов Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, и переводчиков. После чего будут допущены представители пула. Далее начнутся переговоры в расширенном составе, к которым присоединятся по пять должностных лиц с каждой стороны.

Также сообщалось, что Джо Байден вернется в Вашингтон сразу после переговоров с Владимиром Путиным.