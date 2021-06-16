Началась встреча Путина и Байдена в Женеве

Началась встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Фото: REUTERS

В швейцарской Женеве началась встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена. В зал были допущены представители пула для протокольной съемки.

До этого главы государств вели переговоры в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств РФ и Штатов Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, и переводчиков. Согласно плану саммита, далее должны последовать переговоры в расширенном составе, к которым присоединятся по пять должностных лиц с каждой стороны.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в ходе всего саммита главы государств обсудят нерешенные вопросы двусторонних отношений, проблематику экономического сотрудничества, климат, Арктику и противодействие коронавирусу.

После саммита Россия – США Владимир Путин встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и обсудит перспективы развития и укрепления двустороннего сотрудничества. Американский президент Джо Байден сразу после переговоров с российским коллегой вернется в Вашингтон.