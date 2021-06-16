Российский вратарь Василевский повторил рекорд Набокова по количеству побед в плей-офф НХЛ

Российский вратарь Андрей Василевский повторил рекорд Евгения Набокова по количеству побед в плей-офф НХЛ Фото: REUTERS

Вратарь Андрей Василевский повторил российский рекорд Евгений Набокова по количеству побед в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:2 и сравнялась по серии — 1:1. У победителей отличились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский совершил 24 сейва из 26 бросков. Для него это 42-я победа в плей-офф НХЛ. Василевский повторил рекорд Евгений Набокова. При этом он провел на 15 матчей меньше, чем Набоков — 71 против 86.

В середине марта российский форвард Александр Овечкин в матче с "Бостоном" (6:0) забросил 717 шайбу и вышел на шестое место среди снайперов НХЛ всех времен, догнав Фила Эспозито. При этом российский форвард, сыгравший 1176 матчей, по скорострельности уступил Уэйну Гретцки, преодолевшему отметку в 717 шайб за 924 игры.