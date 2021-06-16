Юлия Тимошенко заявила о начале "расправы" с Украиной из-за открытия рынка земли Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде заявила о начале "расправы" Украиной.

Она сообщила, что с 1 июля президент Украины Владимир Зеленский и его команда решили "распродать землю". По мнению Тимошенко, это "трагическое время". Она добавила, что иностранным банкам разрешили владеть сельскохозяйственными землями страны и без согласований снимать верхние слои чернозема.

- Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной, — заявила Тимошенко.

Она помнила, что Зеленский пообещал принимать подобные решение только после волеизъявления украинцев, однако обещание не выполнил, "продолжая пользоваться украинскими благами" без ведома граждан.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что намерен добиться от Международного валютного фонда (МВФ) особого статуса для страны. По его мнению, действия МВФ не справедливы, поскольку Украину не нужно сравнивать с другими странами. В связи с этим Зеленский рассчитывает на корректировку статуса страны от фонда в пользу Киева.