Генсек НАТО заявил, что Украине "нужно сделать больше" для вступления в альянс

Йенс Столтенберг заявил, что Украине "нужно сделать больше" для вступления в альянс Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине "нужно сделать больше" в плане реформ для вступления в альянс.

- У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, <...> которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию, — цитирует генсека Defense News.

Генсек отметил, что для вступления Украины в альянс необходимо согласие всех 30 стран-членов НАТО. Он добавил, что предоставление плана действий для членства в альянсе не было основной темой прошедшего саммита НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Он добавил, что "за хорошими декларациями должны идти хорошие действия".